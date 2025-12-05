台人恐要VPN！「台灣封鎖小紅書」登微博熱搜 陸網笑：兩岸真的是一家

大陸中心／綜合報導

小紅書詐騙案多，台灣將禁用一年。（圖／記者許雅惠攝影）

中國平台「小紅書」在台用戶超過300萬人，但自今年起已涉及1,706件詐騙案件，財損達2億4,768萬元，內政部與刑事局昨（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，時間為期1年。消息光後，不但在台網掀起熱論外，「台灣封鎖小紅書」這幾個字還衝上微博熱搜第一，大陸網友也紛紛狂酸「兩岸真的是一家」。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

消息很快透過網路傳開，引發中國網友熱議，「台灣封鎖小紅書一年」昨晚也登上中國社群平台微博的熱搜冠軍，有些網友說「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該封」、「封得好」、「毒瘤軟件」；但也有人反諷「不是標榜民主自由嗎」、「毫無自信可言」；也有人說，「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真的是一家」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」反應相當兩極。

