台人愛吃3海鮮中鏢 食藥署抽驗重金屬「鎘」不合格

衛福部食品藥物管理署今（24）日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫7至9月執行結果」，共監測抽驗307件市售食品，結果發現8件產品檢出重金屬「鎘」超標不合格，包括日本百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚及海膽。

食藥署表示，114年度7-9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

經查重金屬鎘超標的8件產品，一亨國際企業的「百合-日本（新鮮）」、澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」，以及秀鳳姐的店「海膽」，3件皆檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

屏東永成行的「旗魚」、旭豐生物科技和翔達貿易的「巴西蘑菇」、日發中藥的「百合」，以及一名個人進貨的「鮮百合」，因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條，各裁處新台幣3萬元罰鍰。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

