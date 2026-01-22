台人抱怨「年終只有1個月」 韓國人震驚：巨大文化衝擊

農曆年前上班族最期待的就是領年終獎金，也有不少人對於年終不滿意，一名韓國人表示，最近聽到台灣朋友抱怨年終只有一個月，以為對方在開玩笑，因為在韓國多數公司都沒有年終獎金，在得知台灣老闆會發好幾個月的薪水後，讓他直呼是巨大的文化衝擊。

韓國網紅「秀鎬」昨（21日）在Threads發文表示，聽到台灣朋友抱怨年終只有一個月薪水，以為對方在開玩笑，因為在韓國沒有年終獎金，可能只有比較大的公司才會發，員工通常都只會領到一個午餐肉禮盒，就回家過年了。

秀鎬說，當他知道台灣老闆都會發現金，真的受到巨大的文化衝擊，他也好奇，「所以你們真的會拿到好幾個月的獎金嗎？」

話題引發討論，不少網友直言，「這是一種降低員工流動率、把人綁住的方式，降低月薪移去年終獎金，我其實沒有很喜歡這種方式，寧可要比較正常的月薪」、「年終不是天上掉下來的錢，單純只是壓低薪資降本的方式。」

也有人舉例，「人家沒年終是因為年薪120萬，每個月給你10萬，公司再不賺錢，還是得給120萬；台灣是年薪120萬，每個月給你6萬，其餘用3節、年終跟績效獎金疊上去，如果公司不賺錢就等著年薪變70萬。」

曾在韓國工作的網友則表示，當初待的不是大公司，但每年也有1至2個月的年終獎金；此外員工離職也可以領退職金，金額依照年資計算。

