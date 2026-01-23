台人拿大鈔結帳必說這句？網共鳴：沒講活不下去

生活中心／林依蓉報導

在許多外國遊客眼中，台灣人常被誇獎友善、客氣，但有時似乎「客氣過頭」。近日一名網友在社群平台上分享，她發現許多台灣人結帳時若拿出千元大鈔，往往會不自覺地補上一句「不好意思，只有大張的」，彷彿使用大鈔付錢是一件會造成他人困擾的事情。貼文曝光後，立刻引發大量網友共鳴，甚至有人分享，自己出國旅遊時仍改不掉這個「道歉習慣」，意外讓日本店員當場露出驚訝表情。





原PO表示，不少台灣人在結帳時，只要掏出千元鈔票，幾乎都會下意識補一句「不好意思，只有大張的」。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

台灣人給外國人的印象向來是熱情又有禮，不過有時似乎也會「客氣過頭」。近日，一名網友在社群平台Threads分享生活觀察，表示若要形容「台灣人到底有多客氣」，她首先想到的，是許多人結帳時只要掏出千元鈔票，幾乎都會下意識補一句「不好意思，只有大張的」，好像讓店家找零是一件相當麻煩別人的事情。貼文曝光後迅速引發網友共鳴，紛紛留言「老闆找9張100給我，會補一句不好意思，沒有一張500的」、「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」、「會因為只剩下一張1000元現金，而決定今天不去早餐店 」、「台灣人無時無刻都在說謝謝、麻煩了、不好意思」。





貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）





此外，也有網友分享，自己出國旅遊時仍改不掉這個「道歉習慣」。他表示自己在日本書店買書時，因皮包裡只剩下一張一萬日圓，遞出鈔票時仍下意識向店員道歉，讓對方當場愣住，直呼「第一次遇到有人因為沒有零錢而說不好意思」。還有網友幽默補充，台灣人就算被店家惹怒，最強烈的反擊方式也不過是「不跟對方說謝謝」，笑翻一票網友。

















