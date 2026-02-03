台人持免簽赴韓、泰涉詐遭逮 外交部示警「勿濫用」：後果嚴重

持台灣護照前往多個國家都能享有免簽待遇，不過這項方便的措施卻遭到濫用，成為詐騙集團進行不法活動的工具。外交部今（3）日指出，近期有國人利用免簽證赴往韓國、泰國展開詐騙等非法行為，示警國人切勿從事非法工作或逾期居留，這不僅會損害台灣的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果相當嚴重。

外交部指出，有越來越多國人利用免簽證入境韓、泰等國從事詐騙車手，或偷渡至緬、柬等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為，這些國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動，部分受害者已向我國駐外機構求助，提醒國人務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。

外交部說明，使用免簽入境的資格，依照各國規定多應限於從事觀光、商務、考察等正當交流活動，切勿從事非法工作或逾期居留，否則不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果嚴重。若有國人在外涉足非法活動，應即刻向當地警方或移民機關自首，並主動聯絡我國駐外館處，以合法途徑尋求協助。

外交部表示，以泰國為例，部分國人在免簽入境後私自越境偷渡，參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的高度關注，泰國政府為防範外籍人士濫用免簽政策，已加強入境審查，對於頻繁以免簽方式入境並長期停留，且無法清楚說明行程者，將可能被拒絕入境。外交部強調，入境的准駁與否是基於各國主權決定，我國無權干預，因此在入境他國時，必須如實向當地移民機構說明入境目的，並遵守當地法律。

外交部還提到，今年1月以來已發生多起國人赴韓擔任詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形，遭韓國警方以現行犯逮捕的案例，國人如違反當地法律規定，須配合當地執法及檢調單位接受調查及處罰，我國駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下，協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果需當事人自行承擔。

此外，外交部提醒，年節假期將近，出國前務必了解目的地國家的入境規定，尤其是關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前也建議購買充足的旅遊平安保險與醫療保險。

外交部嚴正呼籲，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者，不可心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重傷害，得不償失。

