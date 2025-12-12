台人旅京都「行李箱丟電梯口」！ 同鄉怒：注意自己的行為

台灣人近年來出國旅遊的首選，會選擇去距離近、氣候舒適的日本，不過最近一名網友就分享，有台灣遊客竟然將一大堆行李，直接暫放在百貨的電梯口，希望他們可以不要這樣做，無奈感嘆：「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

（示意圖／Unsplash）

一名網友在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文，他透露自己到京都車站附近一間連鎖店友都八喜（Yodobashi）時，發現有一堆行李箱被放在電梯口，行李箱上還貼著大大的Taiwan貼紙，很明顯就是台灣人的東西，而東西就放在那邊，但人卻不知去向。

廣告 廣告

原PO也喊話，希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

貼文一出，網友們全看傻眼，眾人紛紛留言：「很誇張耶！這是為了省coin locker的錢嗎」、「這樣的行為真的很丟臉，不管是哪裡來的人」；不過也有人留言替行李箱的主人緩頰：「可能去了洗手間！不過真的不怕行李被偷，如果在歐洲，馬上全部消失。」

延伸閱讀

內湖屢測全台最高溫 林得恩：人為熱島效應

被家暴、10年心血被搶！周品均拒原諒前夫：還是能往前走

每天喝咖啡延壽1.8歲！研究證實：降17%死亡率