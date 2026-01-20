台人旅日玩熊本福岡！最愛「阿蘇火山」行程

▲阿蘇火山是熊本縣知名觀光景點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 位在日本熊本縣的阿蘇，因「火山地景近距離看得到」，被視為該國最具代表性的活火山旅遊區之一，不少台灣遊客也很常安排一日遊行程，選擇以高空方式搭乘阿蘇火山直升機，俯瞰、欣賞壯闊的火山地景。

以壯闊火山景觀、遼闊草原與濃厚自然氣息聞名，阿蘇火山行程深受台灣自由行與團體旅客青睞，其中搭乘高空直升機一直是阿蘇火山形成的熱門體驗，雖然7分鐘的航程就要價2000元，且必須要好天氣才能飛行，仍不少人搶著預約搭乘。

台灣旅客最常選擇的一日或二日經典路線，多從福岡或熊本市出發，首站前往阿蘇中岳火口，近距離欣賞仍持續活動的火山地形，感受大自然的震撼力量。隨後安排造訪草千里濱，遼闊草原搭配火山背景，是拍照打卡的熱門景點。午後行程則常結合阿蘇神社、水基巡禮，體驗在地文化與悠久歷史。

不少行程也會延伸至黑川溫泉，享受日式溫泉療癒身心，或搭配由布院、別府溫泉形成九州經典環狀旅遊路線。交通方面，旅客多選擇租車自駕或參加巴士團，兼顧便利與彈性。

