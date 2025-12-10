台人旅日遇強震「急護電視」！中網友喊「希望有事」掀戰

國際中心／于士宸報導

日本青森縣外海於前日（8）晚間11時左右發生規模7.5強震，震央附近的旅館內，一名台灣觀光客在第一時間臨危不亂，用身體護住電視機的畫面在社群平台上瘋傳，甚至獲得日本網友讚賞應變冷靜。然而，這起事件也在網路上引發爭議，隨著中日關係緊張，不少中國網友在微博上留言酸言攻擊，像是「恭喜恭喜阿」、「在日同胞注意安全，其他人就算了」等攻擊性言語，使事件再度掀起中日網戰。





台灣旅客在飯店遇震時冷靜護住電視、固定物品的畫面在日台網路瘋傳。（圖／翻攝自Threads@allenwu_11658）

日本青森外海8日發生強烈地震，當地傳出嚴重災情。許多在日本旅遊的台灣網友都曬出自己在現場經歷，其中一段一家人在青森當地遊玩，卻突發遇到強震，現場眾人冷靜等待首波地震結束，一部分人緊緊護住電視機，最後平面放倒電視機，另一部分人趕快把桌上食物解決，避免倒出，同時發聲準備關心在其他房間的親友，雖然驚慌但不亂陣腳的表現，不只讓台灣網友佩服，更讓日本網友留言大讚：「感謝守護電視」、「很信任日本建築的耐力」、「謝謝台灣」、「這樣的反應太強了吧」、「跟日本人很像，但也要記得保障自己的安全啊」。





部分中國網友幸災樂禍的對日本地震留下祝福。（圖／翻攝自Ｘ ＠李老師不是你老師）





沒想到，社群平台X「李老師不是你老師」官方帳號就曬出中國網友對青森地震的討論截圖，不僅有大批中國網友開始在微博上討論此事，更幸災樂禍的瘋狂祝賀，留言大酸「恭喜，差兩級」、「太小了」、「希望都有事」、「這是好事阿家人們」、「淹沒小日本」、「不嚴重，才7級」等，展示出無比低級的素質，讓日本網友不忍感嘆「難怪台灣人不想被誤認成中國人」、「素質差太多了」。





日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成災情。（圖／翻攝自Ｘ）





然而，台日友好的案例也不只這些，事實上台灣也曾在去年（2024）日本能登半島發生7.6強震時，主動發起募款舉動。當時，台灣在短短兩週內，就替能登半島地震受災戶募集到了新台幣5.4億元。如今，日本再次遇到強震，台灣人小小的「保護電視」舉動也讓日本人感到暖心。

















