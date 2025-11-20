台人最愛外送美食不是火鍋 點餐口頭禪曝光

▲Uber Eats 。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞] Uber Eats 迎接在台 9 週年，今（20）日公布全台外送美食排行榜，「鍋貼」拿下最受歡迎外送品項，「謝謝您／你」則成為訂單備註中最常出現的留言，反映台灣人點餐也有禮貌的飲食文化，同時Uber Eats也祭出優惠回饋消費者。

有趣的是，觀察美食外送訂單備註內容，發現台灣消費者超有禮貌！「謝謝您／你」是備註中最常出現的詞，展現台灣消費者的高禮貌文化。而在客製化需求中，「不要蔥」高居第二，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」總和，顯示蔥在台灣料理中的愛恨地位。

Uber Eats 公布最新全台外送美食排行榜，根據 Uber Eats App 平台近一年數據，平民美食「鍋貼」奪下台灣最受歡迎外送品項寶座，緊接著是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前三名的「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」。此外，全民健康意識抬頭也反映在外送選擇上，「波奇碗」（Poke Bowl）穩坐健康餐首選，訂購量更是第二名「墨西哥起司雞飯」的 17 倍。



Uber Eats說明，消費者於活動期間至活動網站挑戰互動遊戲，有機會獲得優惠序號。此外，輸入優惠序號【9小聲點】即登錄抽獎活動，每累積完成 9 筆訂單即解鎖一次抽獎機會，有機會獲得 Uber One 會員 180 天免費試用、日本鳥取縣雙人來回機票兌換券、虹夕諾雅谷關住宿兌換券以及 iPhone 17 Pro 等豐富獎項。Uber One 會員完成任一關卡額外再抽「Uber One 陪你吃飯 365 天」優惠，幸運兒可贏得 365 次的早餐訂單滿額優惠。

Uber Eats透露，為感謝長期支持的用戶陪伴，本次用戶回饋總價值累積超過千萬元，其中還包括「9 週年感謝有你」限定專屬回饋，有機會收到 9 次外送訂單每單滿額即折抵 999 元的限定優惠，同時還可以登記免費領取 9 週年限量週邊商品，包括「Uber Eats 9 歲生日超低調公仔組」與「迷你外送袋」等，平台將透過電子郵件陸續通知幸運用戶，邀請用戶一起回味這段美味旅程。



