台人最愛潮牌突下殺！防水羽絨外套爆砍5折 網嗨：不用代購了

The North Face近期推出與SKIMS合作的聯名系列，以貼身剪裁為冬季穿搭帶來新意。（The North Face提供／朱世凱台北傳真）

氣溫持續下探使日夜溫差大，加上天氣陰晴不定，戶外品牌機能裝買氣較前段時間約上升5％至7％，業者看好低溫商機發酵，祭出聯名大招，將保暖衣物升級成時尚戰袍，擋風擋雨之外，還能穿出有型潮感；此外，也有品牌趁勢祭出最低5折起促銷，有望再掀一波採購潮。

The North Face近年來被戲稱是「竹科工程師制服」，直言多數台灣人都愛買該牌羽絨外套，不過價格高昂總讓不少人說「寧願飛一趟日本買」、「找韓國代購比較划算」，如今業者祭出雙12優惠，最低5折起吸引大批人購買，像是「男款棕色DRYVENT防水羽絨外套」原價1萬6880元、特價只要8440元；「黑色DWR防潑水羽絨外套」原價1萬1880元、特價8512元，適合趁此刻入手。

另品牌近期與塑身衣品牌SKIMS推出冬季聯名系列，其中「女款短版保暖外套」採品牌經典版型與700蓬鬆度羽絨填充，在寒冷環境中提供卓越保暖力，搭配防潑水處理的DRYVENT、風帽調節、袖口魔鬼氈設計，助攻靈活穿梭不同場景；「女款連身雪服」腋下與側邊採用Heatseeker Eco、雙纖維結構，提供高保暖、良好的壓縮性，更配有多拉鍊收納，使實穿性更升級。

ECCO與White Mountaineering 為冬季穿搭注入全新想像，包括「羽絨外套」淺紫色1萬7800元。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO與日本戶外品牌White Mountaineering聯手，今年冬季推多種保暖層級與用途導向的單品，主打款包括「GORE-TEX防水科技工裝外套」，分為雙層與三層，雙層設計將表層與GORE-TEX膜合二為一，內裡則標榜柔軟舒適，防風防水設計除了都市通勤、日常防雨外，也適合喜愛登山的消費者，三層款則將內裡與表層、GORE-TEX膜一體壓合，整體材質輕盈卻不減耐磨與高防水的效果。

雙方同時推出「羽絨外套」，立領設計加強頸部的防風效果，80％的羽絨填充增加保暖度，搭配符合3D人體工學剪裁設計，揮別厚重印象。ECCO直營專櫃限時推銀卡會員獨享95折再95折，普卡會員及新客單筆結帳滿8000元即享95折，另有滿額贈禮，單筆結帳滿8000元即贈戶外輕便隨行包1個，或單筆結帳滿1萬2000元送不鏽鋼搭扣保溫杯。

