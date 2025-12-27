台人有多愛雞排？平板電腦上寫「6字」霸氣護食 76萬網笑翻

一名網友近日在餐廳用餐時，目睹對面客人點了雞排飯，但卻整片雞排都沒吃，就離開座位，好奇過去查看，才發現餐盤旁邊放著一台平板電腦，螢幕上赫然寫著「請勿動我雞排」六個大字。照片曝光後網友全笑翻，「真的很放心放平板在那邊，卻怕雞排被偷XD」。

客人很放心把幾萬塊的放平板在桌上，卻怕幾十塊的雞排被偷。（示意圖／photoAC）

原PO在上Threads上發文表示，吃飯時發現斜對面原本還在吃飯的客人不見了，菜都吃光了，但雞排卻一口都沒動，該客人離開座位超過十分鐘，原本以為雞排就這樣被放棄了，結果原PO走近一看，發現對方竟將平板電腦放在餐盤旁作為「雞排守護者」，大大地寫上「請勿動我雞排」，讓原PO當場笑翻。

文章曝光後，短短時間內吸引超過76萬次點閱，網友紛紛留言，「真的很放心放平板在那邊卻怕雞排被偷XD」、「台灣人對食物的堅持，雞排>平板」、「他知道平板不會被偷，但雞排很危險」、「平板可以拿來佔位子但雞排會被偷，這很台灣」、「用上萬元的平板守護數十元的雞排，台灣人的態度」、「不能動雞排沒問題！那平板我拿走囉XDD這台有人知道型號是哪一台嗎？」

此外，也有網友分享自己的趣事，理解該客人怕雞排被偷的心情，「我以前有過一次一個人去百貨美食街吃飯，突然想尿尿就去了廁所，結果回來整個桌子是空的，那盤蝦醬空心菜才吃一口…」、「上次去百貨公司美食街吃雞腿鐵板燒，想說好吃的雞腿最後吃，把飯菜都吃完去裝湯來喝，結果回來後我餐盤就全被收了。」

