台人柬埔寨淘金慘遇「黑吃黑」 刑事局曝去年20多人客死異鄉

國人赴柬埔寨從事非法詐騙的生態已出現劇烈變化，參與者輪廓從早期的「被騙出國」轉為自願前往的「詐欺老手」，然而，這條淘金路卻充滿殺機。刑事警察局駐胡志明市聯絡官揭露，去年至少有20多名台灣人在柬埔寨因參與詐騙集團而喪命，且凶手竟多半來自台灣，上演慘絕人寰的「黑吃黑」慘劇，呼籲民眾切勿拿生命做賭注。

刑事局駐胡志明市聯絡官林警官近日接受《中央社》電訪時直言，近年來台灣人在柬埔寨因不法利益糾紛，導致同鄉殘殺同鄉的案件屢見不鮮。他回憶，曾有一宗駭人聽聞的「箱屍案」，因行李箱滲出惡臭才被旅館旅客舉報，經查死者與凶手皆為台灣人，動機僅是不滿死者「污錢」。林警官指出，許多案件現場跡證顯示死因並不單純，絕非自殺，但在柬國「一中政策」及警方求省事的現狀下，死因常被籠統帶過，讓受害者客死異鄉、死得不明不白。

根據駐外人員觀察，台灣人在柬埔寨的死因五花八門，包括被逼跳樓、槍殺、槍擊甚至被活埋，死狀極其淒慘。林警官感嘆，許多家屬到了當地根本不相信官方開出的死因，甚至連領取遺體都要被各方層層剝削、撈好幾筆錢。更諷刺的是，有些詐騙分子連自家人都騙，編造被擄假象要求家屬匯款「贖人」，其實是為了償還當初向公司借支的高利貸。

林警官表示，現在的詐騙集團已不再靠傳統假求職招人，而是透過熟人介紹或群組召集詐欺前科犯，騙術更結合AI技術與普發一萬元等時事梗，由於台灣在柬埔寨無代表處，救援難度極高，且若遭逮捕，多半會被遣送中國，刑期起跳至少10年。他最後語重心長地提醒，不要抱持僥倖心理認為出國能淘金，在柬埔寨從事詐騙是一條不歸路，「運氣好你能全身而退；運氣不好，你可能死狀淒慘、死無對證，這是在拿生命做賭注。」

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





