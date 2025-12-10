台人注意！AIT：15日起申請5類美簽 須接受「社群審查」

美國在台協會今證實，自本月15日起，申請H1-B、H-4、F、M及J等5類簽證者，必須將社群媒體帳戶隱私設定設為「公開」，以進行必要審查。

AIT宣布5類簽證申請需審查社群媒體帳戶。（示意圖／Pixabay）

美國在台協會（AIT）今在官方臉書披露這項消息，宣布自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以進行必要的審查，從而依據美國法律，確認其身份及入境美國資格。

根據美國國務院3日發布新命令，宣布自12月15日起審查所有高技能人才H-1B簽證申請者，及其家屬H-4簽證的線上資料；學生和交流訪客已接受類似審查，如今審查範圍將擴大至H-1B和H-4申請者。

廣告 廣告

根據AIT官網資訊，H1-B簽證為專業性職業工作人員簽證，H-4則是H簽證持有人的眷屬簽證，眷屬簽證在美國停留期間不得工作；F簽證是學生簽證，在美國學習機構參加非學術性或職業性的學習或訓練，則是使用M簽證；J簽證為交流訪客簽證，由美國聯邦政府贊助申請人。

延伸閱讀

WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力

MLB/只差1吋就奪冠！藍鳥教頭為子弟兵喊冤 「我會想到離世那天」

MLB/波拉斯超夯！媒體陣仗堪比明星賽的大谷翔平