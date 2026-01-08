台人為何愛去日本？眾人列「殘酷清單」狂酸國旅：這3大誘因就完勝了

生活中心／王文承報導

隨著國旅價格逐漸上漲，愈來愈多台灣民眾轉而選擇出國旅遊，其中日本更是不少人的首選。有網友好奇，日本究竟有什麼吸引力，為何大家如此熱衷前往？貼文曝光後，掀起網友熱議，不少網友直言，美食選擇多元、環境整潔，加上日圓貶值帶動整體旅遊成本下降，使日本自然而然成為出國旅遊的熱門國家。

一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，每次看到新聞報導，無論男女都有大量民眾前往日本旅遊，讓他感到相當疑惑，推測是否因為當地環境乾淨，才讓大家一再造訪。

貼文曝光後，引起眾多網友熱議，許多人認為食物、環境與物價是前往日本旅遊的主要誘因，紛紛留言表示，「便宜、舒適又乾淨，食物還好吃」、「環境比台灣好，食物水準也不會差太多」、「喜歡去物價低的地方玩很正常」、「文化、美景與美食一次滿足」。也有人以幽默方式補充，「旁邊有瘋子鄰居時，和你友好的國家自然會顯得更加親近」。

此外，部分網友也點出其他原因，包括人文素養與觀光成熟度，「天災時互相幫忙、旅遊資源完善，還有動漫文化」、「乾淨、有禮貌，部分消費又便宜，鄰近國家很難比得上」、「日本人普遍拘謹有禮貌」。也有網友直言，「若不談歷史與政治，日本表面功夫確實很受人喜愛」、「相較之下，台灣部分服務態度不佳，自然讓人更嚮往日本」。

