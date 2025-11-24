台人猝死中國！兒稱「失聯23年」拒認屍 遺體冰存廈門陷僵局
我國籍57歲宋姓男子長期在中國廈門工作，近日不幸猝逝，遺體6天後才被鄰居發現送往廈門殯儀館冰存，由於宋男在台灣有一個兒子，中國當局依法通知宋男兒子認屍，惟因兩人已長達23年沒聯絡，兒子拒絕赴中辦理後事，目前陷入僵局。彰化縣議員、快樂天堂基金會董事長張雪如23日揭露此事，感嘆這是一場「家庭隔閡和人倫責任的巨大悲劇」，盼政府能出手協助，讓宋男落葉歸根。
張雪如在臉書發文表示：「這是一則極度令人心碎，卻真實發生在兩岸之間的人道困境」，她談到，宋男長期獨自在中國廈門打拚，本月8日猝然離世，遺體6天後才被鄰居發現，當地的公安和殯儀館迅速介入，將遺體冰存在廈門殯儀館，並依規定聯繫家屬。沒想到，宋男在台的兒子回覆：「他失聯我23年，我不願意前往中國辦理後事。」
張雪如說，宋男在23年前與前妻離婚，從此與唯一在台灣的親生兒子失聯。她談到，23年，足以讓一個嬰兒長大成人，也足以讓血濃於水的親情，變得比陌生人更淡漠。然而，根據兩岸的法律規定，只有直系親屬，也就是宋男的兒子才有權利簽署文件，決定遺體的火化、運回或安葬。
張雪如談到，兒子的拒絕，立刻讓整件事情陷入了一個無解的死結——遺體不能火化，沒有法定親屬的簽字，中國當局不能擅自處理；遺體不能運回，跨境手續複雜，同樣需要兒子的授權；持續的費用，遺體只能持續冰存，高昂的冰存費用日復一日累積，「這具遺體，現在彷彿成了一個『無主孤魂』，被困在異鄉的冰冷空間裡，等待一個不會來的親人。」
張雪如強調，這不僅是一個法律問題，更是一場關於家庭隔閡和人倫責任的巨大悲劇，讓她感嘆：「誰能為他畫上句點？」她直言，這段23年的失聯，背後或許有著我們不知道的傷痛和故事。但無論如何，一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場，然而，目前遺體只能被無限期冰存，直到當地政府依照「無主遺體」程序強制處理，但這過程漫長，且充滿不確定性。
據《自由時報》報導，宋男床頭擺滿他與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片，似乎對前妻、兒子還有思念，情景令人鼻酸。張雪如也表示，台灣人在中國各地離世、卻因法律限制無法運回的案例並非首例，盼政府能主動協調兩岸機制，建立應變通道，協助讓台灣人魂歸故土，落葉歸根。
