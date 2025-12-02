台人瘋挺日本水產品！日大咖團體嗨唱〈友情的干貝〉爆紅

日本音樂團體製作〈友情的干貝〉來展現台日友好情誼。（示意圖／達志影像）

因日本首相高市草苗一句「台灣有事」，讓大陸、日本關係頓時陷入高度緊張，對立仇視的氣氛和政策不斷出現。由於大陸日前宣布禁止日本水產禁口，結果總統賴清德一張享用日本凡立貝的照片，意外在日本爆紅，更有日本音樂團體製作「友情的干貝」，展現台日友好。

據了解，日本知名音樂作曲人澤口和彥成立的團體「給食當番」，在11月24日上架一首名為〈友情的扇貝〉歌曲，來紀念台日關係的友好，感謝台灣對日本水產品的支持。

「為了感謝台灣解除日本海產進口限制並全力支持日本，我們將『謝謝』的心意化作這首歌曲！一直在身旁支持日本的台灣，是我們最堅強的朋友。身為日本人，我想把這份感謝之情用音樂表達出來。」影片發布後，立刻得到眾多日本、台灣網友的支持。

總統賴清德日前PO照片，力挺日本水產品。（圖／翻攝賴清德臉書）

事實上，「給食當番」的活動主軸為飲食教育為主，希望透過音樂來傳達飲食的樂趣，並藉此振興日本的經濟。最令台灣網友印象深刻的是，2021年大陸曾禁止台灣鳳梨進口，結果日本政府決定大力支持，「給食當番」也立刻創作〈台灣鳳梨之歌〉來紀念此事。

後來「給食當番」也多次來台演出，還特地和台南縣政府合作，製作〈台灣芒果之歌〉協助推廣在地芒果。他們加碼透露，已經和台中當地農家合作，全力製作〈台中椪柑之歌〉，極力展現台日友好。值得一提的是，「給食當番」曾為動漫《蠟筆小新》、《航海王》、《寶可夢》製作音樂，廣受台、日粉絲喜愛。

