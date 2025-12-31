台人瘋跨年吃12顆葡萄求好運 西班牙人曝正確吃法

今天是2025年最後一天，跨年氣氛濃厚，近年台灣掀起「跨年吃12顆葡萄」的熱潮，這項習俗其實源自西班牙，一名西班牙人拍片分享正確吃法，指出葡萄一定要選綠色，且必須吃滿12顆，若希望在新的一年能找到幸福，得躲在桌子下吃；至於食用時機，必須在午夜12點後的36秒內吃完，換算下來每3秒就要吃一顆葡萄。

居住在台灣的西班牙人羅煜辰（Sergio）在IG上分享「跨年葡萄正確吃法」，首先葡萄顏色一定要選對，必須是綠色葡萄，其他顏色都不行；且一定要吃12顆，象徵一年的12個月，若希望在新的一年能獲得幸福、找到男女朋友，還得躲在桌子底下吃葡萄。

至於吃葡萄的時間，羅煜辰提醒，必須要在12點整過後的36秒內吃掉，平均每3秒就要吃1顆葡萄。

羅煜辰也補充，西班牙人跨年當天常會穿紅色內褲，象徵帶來好運，不過不是必要，沒穿也沒關係，此外，跨年時多半一邊看電視、一邊吃葡萄，因為電視會提示吃葡萄的時間，若沒有電視，用手機時鐘確認時間也可以。

影片吸引15萬人朝聖，不少網友留言討論，「我可以12葡萄打成汁，12點過後，一次喝掉嗎？不然36秒吃12顆，實在很逼人」、「所以要脫單，現在不僅要帶葡萄出門，還要帶桌板出門嗎」、「吃24顆會有2個男朋友嗎？」

