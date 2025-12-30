台人癌症時鐘加速14秒！ 奪命癌王竟然又是它

衛福部公布112年癌症登記報告，肺癌連3年蟬聯十大癌症首位。（圖：國健署提供）

衛福部國健署今（30）日公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續3年為新發生癌症人數首位，大腸癌排名第2。癌症時鐘也越走越快，相較111年快轉14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌，創近年新高。

癌症登記資料顯示，112年十大癌症新發生人數（男女合計）依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序皆維持不變，反映癌症結構仍呈現高度穩定態勢。

就長期趨勢來看，109年至112年間，癌症發生速度明顯加快，109年新發癌症人數為12萬1979人，平均約每4分19秒就有1人罹癌；110年人數為12萬1762人，癌症時鐘同樣維持在每4分19秒；111年新發人數增加至13萬293人，癌症時鐘加快至每4分2秒；到了112年，新發癌症人數攀升至13萬8051人，癌症時鐘進一步縮短為每3分48秒就有1人罹癌。至於112年全癌症發生年齡中位數則為65歲，與111年相較延後1歲。

國健署指出，癌症時鐘在短短1年間快轉14秒，背後原因與人口老化、工業化、環境污染及不健康生活型態等多重因素有關，提醒癌症初期多無明顯症狀，定期篩檢是預防癌症最有效策略之一，符合資格的民眾應積極參與公費癌症篩檢，把握早期發現、及早治療的關鍵時機。