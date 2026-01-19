台人素質下降？訂位客到餐廳做「這1事」老闆氣瘋 眾人傻眼：直接黑單

生活中心／王文承報導

有店家抱怨，遇到3位客人訂位，人竟站在門口，卻臨時「放鳥」。（圖／pixabay）

不少民眾訂了餐廳位子後，可能因突發狀況忘記取消，演變成「放鳥」餐廳的情況；但也有人明知無法前往用餐，卻仍故意不取消訂位，造成店家困擾與實際損失。近日就有店家抱怨，遇到3位客人預訂晚上7點用餐，結果7點5分時人都已經站在門口，卻臨時「放鳥」。其中一人甚至把同行友人拉到馬路對面，店家眼睜睜看著他們邊笑邊打電話進店裡說：「臨時有事不能去。」離譜行徑氣得店家怒罵：「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

訂位客到餐廳做1事老闆氣瘋 眾人傻眼：難怪很多店家不開放訂位



該名店家在社群平台《Threads》以「大家遇過最扯的取消訂位是什麼？」為題發文表示，近期遇到一組相當沒品的訂位客人，3人預訂晚上7點用餐，卻在7點5分時，明明人已出現在店門口，突然其中一人把大家拉到對面馬路，接著打電話進店裡表示：「我們臨時有事不能去。」

原PO透露，電話中還不斷傳來笑聲，讓他在店內目睹整個荒謬過程，卻只能強忍情緒，回覆一句「好的，沒關係」。直到掛上電話後，才氣得在心中怒吼：「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」

貼文曝光後，引發網友群情激憤，「都知道電話號碼了，直接黑單吧，順便通報附近同業一起封鎖」、「台灣客人真的超沒品，難怪很多店家乾脆不開放訂位，先到先贏，no show太多了」、「還遇過不來也不打電話的，打過去才說已經在別家吃了，超扯」、「這種明顯故意找麻煩的，直接黑名單處理」。

也有不少網友建議，訂位應全面採取收訂金制度，「請全天下老闆看清楚，訂位一律使用訂位系統，綁信用卡預扣訂金，不接受的客人，恭喜你成功避開一位奧客，不要再賭人品了，完全支持訂位綁信用卡」。

也有店家分享類似經歷，卻感到相當無奈，「我也遇過，一桌8位，6人已經上樓入座，1人在樓下等停車，結果不到5分鐘，6個人全部下樓跟著一起走，只丟下一句『臨時有事』。」

另有網友分享更誇張的奧客經驗，「以前在餐廳上班，有一組長輩團8人訂12:00的位子，12:10我打電話詢問『快到了嗎？還是在找停車位？』對方竟回『覺得12點吃太早，所以12:30才要過去』。我回應是假日，後面還有客人候位，會先幫忙取消訂位，到現場需重新排隊，結果客人反嗆『都訂位了，怎麼可以把位子給別人？』罵了一串後掛電話，最後12:40才出現在店門口。」

