台人罹「亞洲臉紅症」全球最多 專家示警癌症風險

近日尾牙聚餐活動頻繁，不少人只要一喝酒就臉紅，其實這正是俗稱的「亞洲臉紅症」，也就是酒精不耐症。這種現象源自亞洲人常見的基因突變，全球約有5億人受到影響。史丹佛大學醫學院資深科學家陳哲宏指出，帶有此基因缺陷的人，罹患食道癌等疾病的風險較高，建議減少飲酒，甚至避免飲酒；其中，台灣約有49%的人口有亞洲臉紅症，比例居全球之冠。

根據《紐約時報》報導，所謂的「亞洲臉紅症（Asian glow）」在具有東亞血統的人之中相當常見，許多深受其困擾的亞裔族群，經常在網路上尋找抑制或改善紅臉反應的方法，不過，專家指出，亞洲臉紅症並非過敏反應，而是源自一種名為ALDH2*2的基因突變，導致身體無法完全代謝酒精，使有毒物質在體內累積，進而出現臉部潮紅、心跳加速等不適症狀。

廣告 廣告

研究人員估計，全球約30%至50%的東亞人帶有這項基因突變，影響人數約5億人，相當於全球人口的8%。至於這種酵素缺乏為何能在短短數千年間廣泛擴散，至今仍無定論，有學者推測，該基因突變可能曾在歷史上幫助人類對抗結核病或瘧疾等傳染疾病。

史丹佛大學醫學院資深科學家陳哲宏（Che-Hong Chen） 指出，這種酵素缺乏最常見於以稻米為主食的地區，包括中國大陸南方、台灣、日本、韓國及越南。他表示，有研究證據顯示，出現亞洲紅臉症的人，可能都源自約3000年前中國大陸東南部一位最早發生基因突變的人，他並形容這名人物「基本上就是酒精臉紅族群的亞當或夏娃」。

陳哲宏與其他研究人員也提醒，帶有此酵素缺乏的人，罹患食道癌等相關疾病的風險明顯較高，建議應減少飲酒，甚至完全避免飲酒。他們強調，服用抗組織胺或其他補充品僅是暫時掩蓋症狀，無法解決酒精毒素在體內累積的根本問題。

陳哲宏去年出席「台灣無酒日」活動時進一步指出，台灣約有49%的人口有亞洲紅臉症，高於日本的40%與韓國的35%，中國大陸與越南等地亦有相當比例，而台灣的盛行率全球最高。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

張惠妹A-Lin雙后飆嗓嗨炸台東

日職》留住強投虧入札金 西武有喜有憂

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠