台人訪白廟違規「和當地人大打出手」遭逮捕！12秒「奈何橋鬥毆片」瘋傳挨轟：丟臉丟到國外

泰國清萊必訪景點「白廟」（白龍寺，官方稱為「龍昆寺」）驚傳台人鬥毆！1名台灣遊客疑似因違規停留拍照，擋住動線太久，引發當地遊客不滿，雙方爆發口角當場大打出手，相關影片在網路瘋傳，更登上泰國媒體版面。

綜合泰國媒體報導，這起衝突發生於15日下午，一名台灣籍遊客在白廟最著名的「奈何橋」時，罔顧園區「禁止在橋上逗留拍照」的規定，停下拍照導致後方大塞車，泰國籍遊客不滿上前理論，不過語言並不通，雙方因此發生肢體衝突，甚至在橋上打了起來。

寺廟保全人員見狀後趕緊上前阻止，並將兩方人馬移送當地警局進行調解。警方透露，雙方在冷靜下，坦承是一場誤會，並非故意傷害彼此，最終雙方支付了和解金並互相道歉，為這場兩國之間的衝突畫下休止符。

在白廟對面經營商店的54歲老闆指出，理應充滿寬恕的佛門聖地，竟發生肢體衝突事件，實在非常不應該，不過該區域為管制區，也用多國語言明確標示警語，嚴禁停留拍照，以免在狹窄的橋上發生意外，旅客應該多加注意。

他也說，奈何橋下方正好是模擬地獄的場景，加上天氣十分炎熱，或許會讓人變得易怒，呼籲身為地主，應該要更寬容地對待遊客，這樣的負面新聞可能會損害國家的旅遊形象。

廟方表示，該起案例為「個案」，並未影響寺廟開放或旅遊氛圍，呼籲遊客多加配合、遵守相關規定，維護寺廟的安全與秩序。



