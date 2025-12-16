台人赴日打工涉詐案增10倍 誤信免費招待旅遊打工觸法

台日協副秘書長林郁慧表示，「民國112年的時候只有4位涉案，然後113年有5位，那到今年到為止，已經達到50位，所以說是一個非常爆炸性的增加，有部分的國人，他們是誤信所謂的暗黑打工，誤信可以免費招待日本旅遊、可以打工的網路訊息，在不知情的情況下，觸犯了當地的法律。」

外交部指出，部分國人是因為誤信免費招待日本旅遊、打工的網路訊息，結果遭到利用，涉入詐騙犯罪，目前，民眾對類似案件也比較沒有警覺心，另外也提醒，如果有台灣人因此遭逮捕，駐日館處會以領事探視權提供相關協助。