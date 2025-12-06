台人赴日旅遊愛送零食！日本友人曝「多半直接丟」原因曝光

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

不少台灣旅客前往日本時，會自備小禮物送給不認識的日本人，想要展現「台日友好」。但近日有網友分享，日本人對陌生人送禮的反應可能與台灣人想像的不一樣，提醒大家別再隨機送食物，因為「轉頭就被丟掉的機率很高」。

一名網友在Threads發文，希望台灣人不要再為了表達友好，而把零食送給不認識的日本人。他說，大部分日本人收到陌生人送的食物會直接丟掉，「陌生人給的東西不要亂吃，媽媽不是從小就有教了嗎？」他也說，雖然可以理解是想表達謝意，但不是每個人都了解台灣，「如果是你收到一個陌生外國人的食物，你會吃嗎？」

另一名網友則透露，曾和日本男友聊到台灣人帶小禮物給日本人的習慣，男友坦言「謝謝但很困擾」。男友表示，自己曾收過禮品，但覺得很可怕，尤其是食物類，通常都會直接丟掉，也不會因此提升對台灣的好感。

許多網友對此留言表示，「不懂為什麼一定要對陌生人送小禮物才能顯示台日友好，這兩件事的關聯性到底在哪裡」、「我覺得出國不要做出迷惑行為比較實在」、「不認識的日本人送我食物，我也不敢吃」、「因為有的會擔心被加料。」

不過，也有另一派網友持不同意見，「不是隨機送，是旅途中有搭上話，聊一下後才送」、「不吃也沒關係啊，說實話這種舉動本身就是用來表達善意的」、「還是會送欸，當然不是隨機亂送…有受到幫助，有聊到天才會送」、「我覺得看人吧，有些人不喜歡、有些人喜歡，不能以偏概全。」

