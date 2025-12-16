台人赴日「暗黑打工」人數暴增10倍 招待免費旅遊涉詐觸法

日本近年「暗黑打工」案件猖獗，我國外館接獲日方通知，今年台灣人在日本涉及詐騙案件人數，跟去年相比暴增10倍，外交部呼籲國人提高警覺避免觸法。

外國人赴日從事詐騙等非法產業，遭到日本警方逮捕，類似的案件層出不窮，除了日媒所報導的中國人，如今就連台灣人也傳出涉案人數逐年增加。

近期我國駐日代表處接獲不少台人在日涉詐、暗黑打工通報，從2023年4位、2024年5位，到了今年目前為止，就已經成長到了50多人左右，涉案人數大幅增加。

台灣日本關係協會副秘書長王郁慧表示，有部分國人可能是在不了解的狀況下，誤信免費到日本旅遊打工，當然也有部分的國人是知情而犯，的確有這樣案例。

知情人士透露，國人赴日涉及詐騙，不排除與東南亞地區加強打擊詐騙有關。近年來詐騙據點從東南亞轉移到了東亞，尤其不少台灣人都懷抱憧憬到日本生活，現在大家也對東南亞打工抱有一定戒心，反而認為講究誠信的日本相對安全，因此中招。

更有在日台人表示，東京確實有不少外國人，從事灰色地帶行業，如柏青哥、牛郎等工作，所有工資都是當場領現，當局根本無法追蹤。

提醒民眾，不論前往哪個國家打工，看到標榜高薪、領現、穩賺不賠，都不可輕易相信，絕對要提高警覺。

台北／桑輔成、楊岳達 責任編輯／洪季謙

