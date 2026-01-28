台人赴陸失聯遭留置激增4倍 陸國台辦反批民進黨「惡意炒作」

陸委會統計指去年台灣人赴陸失聯、遭限制人身自由等案例高達221人，較前一年激增4倍。對此，大陸國台辦今（28）日強調，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾「可以高高興興來大陸，平平安安回台灣」。她又指責民進黨政府惡意炒作，製造寒蟬效應。

國台辦今日上午舉行例行記者會。有台媒引述陸委會數據提問指，陸方會否擔心恐懼感會阻礙兩岸良性互動？另對於台灣民眾擔心關於《反間諜法》的適用，可否對台灣民眾赴陸給出明確且具法律約束力的具體標準？

對此，發言人張晗回應，陸方始終依法維護包括台灣民眾在內的兩岸民眾的生命財產安全和合法權益，堅持依法打擊各類違法犯罪。

張晗接著反批民進黨政府「反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往，升高兩岸對立，不得人心，不會得逞」。

張晗強調，《反間諜法》是防範制止懲治各種間諜違法犯罪活動，維護國家主權、安全、發展利益的法律，「有明確的法定適用條例、標準和程序」。

張晗表示，陸方始終鼓勵支持兩岸正常健康交流往來，依法保護台灣民眾合法正當權益，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾赴陸完全不必要有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、創業和生活，「可以高高興興來大陸，平平安安回台灣」。

陸委會在社群發文表示，民國114年（2025年）全年台人赴陸失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，113年為55人，人數激增4倍。

陸委會指，過去台人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，陸方片面中斷雙方聯繫，導致台人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲有效處理及保障，赴陸旅遊風險攀升。

陸委會喊話，陸方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，讓兩岸觀光早日回到正軌。

