台人赴馬國設機房「AI變臉」詐騙！假冒日警狂詐8人1865萬日圓

一個由國人主導的跨境詐騙集團，涉嫌在馬來西亞吉隆坡設立詐騙機房，專門鎖定日本民眾行騙。圖：刑事局提供

一個由國人主導的跨境詐騙集團，涉嫌在馬來西亞吉隆坡設立詐騙機房，專門鎖定日本民眾行騙，該集團分工細膩，不僅由台籍成員負責幕後操控、話術設計與翻譯，還結合日籍成員擔任話務手，甚至動用AI變臉技術假冒日本警察取信被害人。案經台、馬、日警方合作偵辦，去(114)年8月成功破獲機房並逮捕10名犯嫌，初估已詐騙8名日籍被害人，得手金額逾日幣1865萬元，警方去年10月2日於馬來西亞吉隆坡陸續遣返5名國人，4人遭法院裁定羈押，另1人限制住居、限制出境、出海。

警方去年10月2日於馬來西亞吉隆坡陸續遣返5名國人。圖：刑事局提供

刑事局接獲馬來西亞警方情資，指稱有國人在吉隆坡籌組詐騙機房，隨即會同馬、日警方展開調查，並由台中地檢署檢察官張凱傑指揮偵辦。專案小組於去年8月展開搜索，當場逮捕5名台籍、4名日籍及1名馬來西亞籍犯嫌。該機房自去年6月開始運作，台籍犯嫌負責高層管理與翻譯，將詐騙劇本翻成日文，再交由日籍成員擔任話務手，台籍成員更操作AI電腦設備進行「AI變臉」，假冒日本警察身分對嘴、出示偽造警官證，成功取信8名日籍被害人，詐得總額高達1865萬3667元日幣，約等於380萬台幣。

刑事局於去年10月2日前往吉隆坡將5名台籍犯嫌押解回台，在桃園機場入境後立即執行拘提。經法院審理，除1人限制住居外，其餘4名台嫌均已聲請羈押獲准。全案將依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪名移送偵辦。

刑事局呼籲，國人切勿心存僥倖赴海外從事電信詐騙等不法工作，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴。刑事局持續深化跨國情資交流及跨機關合作機制，強化境外詐欺犯罪查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全。

