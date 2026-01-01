台人超愛上網做1事 律師曝「疑引發反感」 他傻眼：存在感刷過頭

近期不少台灣民眾會在網路社群Threads上，到外國網友發的文章下面留言，且逐步進化成貼貓的圖片，上面除了放國旗，還會放上用各國語言寫的「我是台灣人」自我介紹。對此，雷丘律師發文表示，似乎引起了外國人反感和反制，並貼出外國人做的反制圖，上面寫著「你好，0人在乎你是台灣人」。

雷丘律師在臉書粉專發文表示，Threads上流行在外國人串文下貼的貓圖，一開始是前面幾張，後來似乎引起了反感和反制。從他貼的圖片可以看到，台灣人製作的圖片多是寫「你好~我是台灣人」，並且附上多國語言翻譯，然後還會有貓咪的影像，以及各種國旗圖案。但也有的直接寫明，「你好，我在這邊召喚台灣人」，呼喚其他台灣人來留言。而外國人隨即用相同的製圖方式進行反擊，使用的語句包括「你好，0人在乎你是台灣人」、「shut up Taiwanese」。

對於雷丘律師分享的情況，網友紛紛在他的臉書下留言，「到處刷存在感看了只有尷尬」、「說真的，在外國社群，沒人在意你哪裡人，臉書有翻譯蒟蒻」、「每個國家都會有特產，我們的特產剛好是愛刷存在」、「『謝謝你喜歡台灣』，究竟在想什麼呢？」

其實之前就有大量台灣網友到外國知名影星休傑克曼（Hugh Michael Jackman）的Threads發文留言，稱「我有看到我朋友，跟朋友有來回覆，我也來回覆一下」、「這樣說好了，不管你明天後天再po什麼，我看一次就留言一次就是了」、「金鋼狼你好，我是歹疤郎」、「來都來了！請接受台灣人熱情的回應」、「我也來表達我對金鋼狼的喜愛，對了！ I’m from Taiwan」。

