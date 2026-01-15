台人超愛「2款止痛藥」每年爆吃！藥師示警「這種吃法」超傷肝腎胃

現代社會步調快速，許多人為了不影響工作與日常安排，身體不適時常自行服用止痛藥緩解疼痛。然而，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。藥師建議，服藥前詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，才能守護身體健康。







止痛藥過量使用恐傷身



台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇指出，根據2024年藥品申報資料，健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占了2項，分別為乙醯胺酚類止痛藥與非類固醇消炎止痛藥，若按申報量計算，每年即高達1500萬使用人次。

廣告 廣告

而臨床上常見的止痛藥相關問題，多半來自於「過量使用」。舉例來說，部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，這些情況可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

以下為止痛藥濫用的常見情況：

疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。

依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物。

未依藥物指示服用，如將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用。

不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品。例如：同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。





2大止痛藥注意事項



王平宇說明，市面上的止痛藥主要分乙醯胺酚（Acetaminophen）類和非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs） 2大類，根據藥物的成分不同，適用族群和注意事項也大不相同：

乙醯胺酚類止痛藥： 需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者。

非類固醇消炎止痛藥：不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

他進一步指出，特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，需要在專業監控下逐步調整用藥劑量。若因為長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，則可以在醫師評估後採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，協助改善疼痛狀況。





止痛藥非根本治療方式



王平宇呼籲， 止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

喉嚨痛吃什麼藥最快好？哪些食物不能吃？教你3招快速緩解喉嚨痛

中西藥併服，怎麼吃不會傷身？中醫揭「黃金時間點」非間隔2小時



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台人超愛「2款止痛藥」每年爆吃！藥師示警「這種吃法」超傷肝腎胃