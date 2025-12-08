台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

生活中心／陳慈鈴報導

台灣有不少人喜歡穿寬褲外出。（示意圖／資料照）

每個時期都會有不同的流行穿搭，近期如果走在路上，經常可以看到很多人的下半身都穿著「寬褲」，寬闊的褲管不僅穿起來舒適，還有顯瘦、遮肉效果。然而，近日有網友就發現這樣的穿著有一項困擾，結果獲得超過6.2萬人共鳴，直呼「超崩潰！」

一名網友於《Threads》指出，「公廁會懲罰每一個愛穿寬褲的人」。貼文曝光至今已經吸引超過73萬次瀏覽數、6.2萬人按讚、轉發數近6千次，在社群引起熱烈討論。

貼文吸引了許多會穿著寬褲外出的網友，陸續分享自己的經歷，「蹲下去還要繼續抓著褲管的感覺，地板上都是尿跟水我的天啊」、「再怎麼提高，回家還是洗褲子」、「學校的廁所也是…每次都要從褲管開始先往上拉超崩潰」、「真的，有夠累，蹲著就很克難了還要顧那兩坨，但又沒辦法不顧」；還有人指出「這就是為什麼女生上廁所這麼久的原因」，因為流程可能包括「脫外套、捲褲管、放包包、褲管拉到膝蓋上夾住再脫褲子，然後全程戰戰兢兢完成再恢復原狀」。

至於要如何避免褲管因為上廁所而弄髒？有內行人就分享解決之道，建議可以先把兩個褲管捲到最上面，接著把褲子上面翻下來用褲頭包起來，「真的很好用」。

