台人返澳申報行李 鳳梨酥意外成「通關關鍵字」：熟到不用查

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣名產鳳梨酥紅到海外，是許多人來台必買的品項之一。一名旅外台人近日分享，自己從台灣返回澳洲時，過海關申報物品，才剛提到鳳梨酥，海關人員便收走文件並放行通關，讓他相當驚訝，也忍不住好奇發問「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了」。

台灣名產鳳梨酥紅到海外，是許多人來台必買的品項之一。圖／觀光署

一名網友在Threads發文分享，在澳洲過海關時，海關詢問是否有需要申報的物品，沒想到他才剛開口提到「鳳梨酥」，其他東西還沒講完，就被海關人員收走申報用的小黃卡和文件，不必再排隊檢查，順利通關。對此，他笑稱，是不是太多台灣人都帶鳳梨酥，「海關熟到直接讓人通關」。

貼文一出，不少網友也分享類似經驗，有人表示同事行李被抽查，打開發現是鳳梨酥，「海關還叫其他同事過來，以為是不是有麻煩，結果海關說就是這個牌子比較好吃」、「我爸入關沒帶食物，還被問沒帶鳳梨酥嗎？」、「鳳梨酥就是通關密語 試過無數次」、「記得當初過海關，對方看到護照就問我有沒有帶鳳梨酥」。

也有熟悉規定的內行網友補充，蛋黃酥或茶葉也可以攜帶，除非行李量太大，否則只要照實申報，通常不會被刻意刁難，「糕餅類有鹹蛋黃也是可以帶的，我是帶鳳凰酥」、「在酥餅裏的蛋黃可以，上年中秋帶了盒蛋黃月餅，順利過關」。

