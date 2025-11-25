台人退房收太乾淨遭轟「雞婆」！旅客PO照掀論戰 房務喊：1動作超加分

實習編輯藍子瑄／台北報導

退房前房間到底要不要整理？一名旅客因將房間收拾得相當整潔，而意外在網路上掀起討論，有人大讚是「天使房客」，也有人認為這樣反而會讓房務更困擾，引起不少網友熱議。

近日一名網友在 Threads 發文指出，自己入住公寓式飯店時，習慣在退房前將房間打理整齊，包含將使用過的鍋具、餐盤清洗後放在流理台，避免產生異味或造成房務不便。原PO表示，原以為這些都是一般旅客會遵守的基本禮節，未料卻有部分網友認為「整理太乾淨」可能增加房務人員判斷上的困擾，讓他感到意外。

日本媒體《ねとらぼ》曾報導，日本連鎖飯店 Super Hotel 的房務人員分享對旅客退房習慣的觀察。房務表示，使用過的毛巾集中放在浴室會較易辨識，而垃圾若能直接丟進垃圾桶，更能提升清潔效率。不過他們也強調，即便如此，房務仍會重新檢查並全數更換備品，以避免誤判是否使用過。

貼文曝光後，網友留言也形成兩派觀點。有網友認為房務需要判斷哪些物品使用過，因此整理得太乾淨反而沒有效率；但不少人也認為退房時維持基本整潔，是對清潔人員的尊重，並強調「至少把垃圾集中、物品帶走，這些並不困難」。而不少網友也分享自身經驗，「民宿退房整理完順便附上台灣伴手禮」、「退房收乾淨，還有留小紙條跟台灣點心」、「一起當一個有禮貌的台灣旅人」。

也有民宿與飯店業者現身留言區表示，房客整理得乾淨與否「不會造成困擾」，反而在看到整潔的房間時會覺得心情較好，清掃起來也更順手。不少房務人員也提到，即使所有備品都會重新更換，但整潔的房況確實能讓他們覺得受到尊重。

