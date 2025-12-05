台人送鳳梨酥「1原因」直接丟掉！日人喊很困擾 掀2派論戰

生活中心／彭淇昀報導

有些貼心舉動也可能會為對方帶來困擾。一名女網友提到，最近跟日本男友聊到「有些台灣人會帶小禮物送給日本人」的話題，發現對方收到也不會有好印象，因為是陌生人送的，大多都是不吃或丟掉處理。貼文曝光後，引發熱烈討論。

加熱菸,電子菸,日本,pixabay

原PO在Threads上發文表示，看到台灣人在日本吃拉麵，還特別送小禮物給店員，並寫下字條「希望你會喜歡台灣」，這舉動看似很貼心，不過在日本人看來卻有些困擾。

原PO好奇詢問日本男友，對方坦言「會感謝但很困擾」，尤其收到食物時，會讓人更加困擾，像是台灣名產鳳梨酥，都是以不吃或丟掉處理，「因為我真的不需要它」。

原PO問男友會不會因為台人送禮物而增加好印象，男友則回應「也沒有」。對此，原PO呼籲，「希望大家去日本不要再做這種迷惑行為，出國有正常遵守規矩、有禮貌就會留下很好的印象了，不必多此一舉！」

不過有網友認為，「重點是不是日本人，是送給陌生人好嗎」、「不認識的日本人送我食物，我也不敢吃」、「其實換位思考就可以了，我去韓國看演唱會，旁邊情侶送我一袋裝著單獨包裝的餅乾，當下很開心，但不敢吃陌生人送的東西…不知道該怎麼辦，最後只好丟掉了」。

還有網友分享，「我的日本朋友跟你男友不同，他們都覺得很感謝也覺得台灣人很熱情友善」、「我都送台灣製口罩，總不會有疑慮了吧」、「我之前在韓國的民宿打工，日本人也超喜歡準備小點心送給我們，而且真的比例超高，你男友不能代表全部的日本人，當然送禮物的也不能代表全部的台灣人或日本人，這種事情代表著人與人之間的善意」。

