生活中心／綜合報導

日本青森外海深夜7.5強震，震撼東北、北海道。由於正值雪季，當地很多的台灣旅客。有人驚慌到光著腳沖下22樓；也有人住14樓"原地嚇哭"。北海道還有台灣夫妻，丈夫緊張到10秒連喊9次糟糕。人在青森的YouTuber，當時正在飯店戶外大浴場泡湯，看到池水劇烈晃動，持續近30秒，嚇到裸奔逃命。

衣帽架左右劇烈搖晃，住家就位在二樓，沒想到還是，那麼有感！移居日本的台灣夫妻，遇上強震，老公十秒內連喊9次"牙敗"，糟糕、危險了！

廣告 廣告

整棟建築，被震得發出，碰碰聲響。不只住日台人嚇壞，由於正值雪季，不少台灣旅客，都在當地觀光。遇上強震，眾人只能，倉皇逃命。

台人遇強震「原地嚇哭」 男子10秒內「連喊9次糟糕」

不少台灣旅客，都在當地觀光。遇上強震，眾人只能，倉皇逃命（圖／民視新聞）飯店大廳人滿為患，幾乎所有住客，都從逃生梯，衝下到一樓。有台灣旅客入住22樓，急著逃生，竟連鞋子都忘記穿！也有人說在14樓「原地嚇哭」。青森強震，震醒了日本東北及北海道。有民眾在函館，遇上地震，往低樓層跑時，卻被飯店人員告知，政府發布海嘯警報，要他趕快上頂樓避難。

函館台灣旅客張小姐：「整個燈罩全部都掉下來，非常晃晃了大概有快兩分鐘喔，我的感覺是沒有921那麼大，但也不輸了，然後後來就是開始，一直有那種海嘯的警報響了，大概也有（響）40分有，（下樓問）服務人員就說叫我們要往上，他說有海嘯就一定要往上面跑，結果我們又跑跑跑從2樓爬到13樓。」

鄰近的北海道，都這麼晃。在震央附近的青森旅客，更是直呼，地震第一排，前主播療癒行程瞬間變成全裸逃生現場。

台人遇強震「原地嚇哭」 男子10秒內「連喊9次糟糕」

震後回國的旅客，餘悸猶存（圖／民視新聞）YouTuberyy生活誌：「那個池水就開始在狂晃，然後狂晃我們就站在原地，因為你想說可能一下下就沒了，沒有越晃越大，搖了大概三十秒，我們就立刻起身狂奔，但是當時我們全裸，他就說不行趕快跑，然後我們就這樣子，就裸體喔，然後就這樣，然後你知道又在水裡面走路，然後那個水又是溫泉。」

震後回國的旅客，餘悸猶存。青森深夜這一強震，就算是地震經驗豐富的台灣人，也都嚇了一跳。

原文出處：台人遇強震「原地嚇哭」 男子10秒內「連喊9次糟糕」

更多民視新聞報導

河北彩伽不藏了：台灣是第二個家！曝超絕戰袍：歡迎打招呼

日本青森外害又震！17:09 又有規模5.3地震

強尼戴普「潮帥戒指」價格太扯！網一看笑瘋：台北地下街也有？

