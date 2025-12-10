台人遇強震「捨命護電視」感動日網友 賴清德：表現穩定非常好

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5強震，不少台灣人在當地旅遊，其中一組台灣人地震當下在青森旅館內，沒有驚慌奔逃，而是出動2人護住旅館的液晶電視，等到晃動沒那麼劇烈後，又將電視從高處拿下擺平，被日本網友狂讚貼心。總統賴清德今（10日）受訪也讚揚，台灣民眾在日本旅遊遭遇地震展現非常穩定的態度，「我認為我們的表現非常好」。

這段「捨命護電視」的影片在台灣、日本社群瘋傳，強震發生當下，旅館房間內劇烈晃動，2名台灣人第一時間衝上前扶住牆邊的液晶電視，等到搖晃趨緩後，將電視取下放平；另一人則迅速拉開窗簾確認室外狀況，還有人關心在泡溫泉的同伴。日本網友看到這段畫面，盛讚台灣人體貼又善良，不忘提醒「地震停了還是要先逃喔」。

賴清德今天被問到日本強震，代表全國人民表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。他也提到，看到台灣民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館內表達非常穩定的態度，對於台人災難應處及國民外交大讚「非常好」。

賴清德提到，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至是科技共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

