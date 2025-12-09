台人遇日7.5強震兩樣情！一票人淡定躺床：等它結束

生活中心／綜合報導



日本青森縣東方外海昨（8）日晚間發生規模7.5強震，造成當地民眾驚慌，不僅多棟建築物的玻璃被震碎、道路塌陷，甚至還有車輛被掉落物砸中，更有民宅傳出火警、停水，這起強震已造成至少23人受傷，另有2700戶家庭停電。對此，就有剛好在日本北海道旅遊的網友，坦言「自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」，但也有人淡定表示「我就躺在床上等地震過去」。





台灣人遇日本7.5強震「反應兩樣情」！一票人「淡定躺床」：就這樣等到結束

日本8日晚間11點15分，青森縣東方近海80公里，發生規模7.5強震。（圖／翻攝自日本氣象廳網站）

廣告 廣告





1名網友Threads發文透露近日特地飛往日本北海道過生日，沒想到旅途中竟遇上這規模7.5的強震，驚喊「好可怕」，並附上3個哭泣的emoji，並在文末喊話其他在日本的國人，「有沒有在北海道的台灣人取暖一下？」。

台灣人遇日本7.5強震「反應兩樣情」！一票人「淡定躺床」：就這樣等到結束

有台灣網友住在北海道，地震發生當下他驚慌的從22樓走樓梯到1樓避難。（圖／翻攝自Threads@wig66666666）





文章曝光後，立刻引發許多台灣人留言，「我一個台灣人出泡湯，沒帶手機，差點進電梯，連滾帶爬躲在柱子邊，嚇到差點哭出來」、「洞爺湖…晃超久…自認台灣人習慣地震了，但還是有害怕」、「我在札幌11樓，超可怕、搖超久將近3分鐘有吧」、「剛剛回到房間也是平復了很久，真心被嚇到」。

台灣人遇日本7.5強震「反應兩樣情」！一票人「淡定躺床」：就這樣等到結束

台灣旅客強震發生時拚命護著電視的畫面，引發日本網友狂讚不已。（圖／翻攝自Threads@allenwu_11658）





有趣的是，還有澳門、香港的網友驚恐表示「澳門人也來取暖一下可以嗎，沒遇過那麼長那麼強，現在都好怕，今晚不敢睡」、「香港人暖一個，願意嗎」。不過，也有部分台灣人相當淡定，「我先生泡溫泉上來說，飯店大廳很多人，但都沒有台灣人和日本人」、「我在札幌正在街上走路，突然遇到一組台灣人說有地震我才有感覺」、「嚇死，我旁邊的男人還很淡定的在整理行李，傻眼」、「我就躺在床上等地震過去」。

原文出處：台灣人遇日本7.5強震「反應兩樣情」！一票人「淡定躺床」：就這樣等到結束

更多民視新聞報導

日本7.5強震23傷！小粉紅竟酸「老天有眼」台人回嗆了

中共不認《舊金山合約》！謝金河點「對台1好處」

33歲日女星順利在中國開唱！因1舔中舉動獲差別待遇

