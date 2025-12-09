台人遇青森7.6強震「冷靜護電視」片瘋傳 日網友淚讚：感謝台灣

青森強震中，台灣旅客「冷靜護物」片瘋傳。（Threads網友allenwu_11658授權使用）

日本青森縣昨（8日）晚間11時間15分左右發生規模7.6強震，最大震度達6強，北海道至東京都有感，日本氣象廳呼籲民眾接下來一週都要提防餘震。而地震當下，一段記錄台灣旅客在青森旅館內遭遇地震的影片在Threads與X（原Twitter）平台上瘋傳，在X觀看次數突破473萬。影片中，台灣旅客面對突如其來的劇烈搖晃，第一時間不是驚慌奔逃，而是冷靜地護住旅館的液晶電視，並關心還在泡溫泉的同伴，這份將他人物資視如己出的溫柔與鎮定，引發日本網友集體淚崩，直呼：「看到台灣人的人性光輝。」

根據瘋傳的影片顯示，強震發生當下，旅館房間內劇烈晃動，一群台灣遊客雖面露驚懼，卻展現出驚人的冷靜與規矩。影片中可見兩名台灣人第一時間衝上前扶住牆邊的液晶電視，並將電視取下放平；另一人則迅速拉開窗簾確認室外狀況，甚至有人掛念在泡溫泉的人怎麼辦。這種即便在異國遇災、面對非自家財產仍能細心守護的舉動，被轉載至X後，迅速吸引超過3萬人按愛心點讚，成為社群熱議焦點。

日本網友對此紛紛表達敬佩與感動，留言稱讚：「明明不是自己家，卻主動守護電視，這份體貼令人敬佩」、「在異國遭遇災害仍能如此冷靜有禮，足以看見台灣國民素質之高」、「守住電視不僅是愛護物資，更是守住獲取防災資訊的工具」、「電視被螢幕朝下輕放在地上時，我感覺到了一種善意」、「比起旅館的財物，求台灣人先護住自己的頭吧」、「令人驚訝的是，他們不僅冷靜地保護電視，而且還沒有大吵大鬧……」、「台灣人真的這麼習慣地震嗎，佩服！」更有許多日本網友感性表示：「謝謝台灣朋友們在這種時刻造訪日本，想對你們說聲謝謝，請一定要平安。」

除了影片引發關注，原PO更分享了大量台灣網友在各大社群平台上為日本祈禱「天佑日本」、「日本有事就是台灣有事」的暖心貼文，日本網友對此也產生強烈共鳴，紛紛回應「感謝溫柔的台灣人」。





