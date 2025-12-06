台人遊日狂送禮！日人收下秒丟垃圾桶 崩潰喊：好可怕

（記者周德瑄／綜合報導）許多台灣民眾熱愛遊日，常為了展現台日友好，自備零食小禮物送給當地的陌生日本人。然而此舉卻引發熱議，有網友透露日本人的真實心聲，坦言收到陌生人的食物感到相當困擾，基於安全考量大多會選擇丟進垃圾桶。不少人呼籲出國觀光應避免自我感動的迷惑行為，只需口頭感謝或寫信即可傳達心意。

示意圖／日本人在收到陌生人給的食物時，雖會禮貌道謝，但轉過身往往因為食安疑慮而不敢食用。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

近期在社群平台上，關於旅日遊客隨機贈送伴手禮的討論度極高。有網友指出，看到同鄉在觀光景點排隊時，熱情分發台灣零食給不認識的日本人，試圖建立國民外交。對此，一名網友分享日本男友的看法，對方表示雖然會禮貌性收下並道謝，但內心其實感到負擔，特別是針對無法確認來源與安全性的食品，最終下場往往是被丟棄，這並不會增加對台灣人的好感。更有日本店員直言，從小就被教育不要亂吃陌生人給的東西，收到這類禮物只能無奈處理掉。

網路輿論對此呈現兩極化反應。反對派認為，這種行為本質上是為了滿足自己的被認同感，若在台灣不會對超商店員送禮，出國也不該有差別待遇，且造成服務業人員難以拒絕的尷尬場面。支持派則緩頰，認為送禮通常是建立在有互動或受幫助的基礎上，屬於善意的展現，不必過度苛責。儘管出發點良善，但在文化差異下，以言語或信件表達感謝，或許才是最得體且不造成他人困擾的交流方式。

