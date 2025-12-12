台人遊日遲到錯過飛機！竟要代表處「幫忙喬」 無奈呼籲：沒這服務

有民眾在沖繩因為錯過班機而向當地代表處尋求幫助，對此代表處呼籲遊客應預留充足時間辦理報到。示意圖，李政龍攝



日本為國人出國的熱門選擇，每年都有上百萬人次前往遊玩，尤其沖繩離台灣距離近，飛行時數短，也是國人出國旅遊的首選，不過今（12）日台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書發文，透露有旅客依照APP通知，導致錯過班機報到時間，竟還要求代表處與航空公司進行協商，也讓代表處直言「本處無法提出特別要求。」

代表處表示，有旅客於那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，因僅依手機APP提示需於起飛前40分鐘抵達登機口，未事先至航空公司櫃檯辦理報到。結果在安檢口被告知須先完成櫃檯報到手續，距離航班起飛僅剩約50分鐘，急忙趕赴報到櫃檯後，因已超過航空公司報到截止時間而遭拒絕受理，因此旅客便要求代表處致電航空公司提供特別協助。

代表處強調，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，本處不便要求航空公司特例受理。

代表處也呼籲，希望旅日遊客遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。代表處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。

