台人遭義大利店家辱罵公審 市長致電我國代表：理解台灣非中國

義大利披薩店老闆帕齊尼（右圖）犯眾怒，蒙特卡丁尼市長德羅索（左圖）致電我國駐義代表。（翻攝自Claudio del Rosso臉書／pizzadalpazzo IG）

義大利披薩店「Pizza dal Pazzo」的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），日前在IG拍影片，用台人聽不懂的義大利文邊笑邊辱罵來自台灣的16名客人，公審他們只點5片披薩、3杯酒。該店老闆遭炎上後道歉，據義媒報導，店家所在的蒙特卡丁尼市長德羅索（Claudio Del Rosso），已與台灣駐義代表蔡允中通話，重申這起事件令人遺憾且不可原諒，強調僅是個人的行為。

「Pizza dal Pazzo」老闆帕齊尼日前在IG上傳一段影片，痛批店內16名遊客只點5份披薩，還要大家猜他們是哪裡人，接著將鏡頭對準遊客，不知情的台灣遊客還以為老闆在跟他們互動，熱情比讚，被問到來自哪裡，也開心回覆「Taiwan」，老闆這時竟用義大利文爆粗口狠嗆「滾吧該死的中國人」，不過由於他臉上帶著笑容且語言不通，台灣遊客並沒有發現被辱罵。

廣告 廣告

義大利國家報（La Nazione）以「蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）披薩醜聞達成和解」為標題報導，提到市長德羅索已與蔡允中通電話，達到「初步握手言和」的契機。報導指出，德羅索向蔡允中表示，「雖然這起事件令人遺憾且不可原諒，但這僅僅是個別個人的行為，絕不代表蒙特卡丁尼市及其市民的整體態度」。

德羅索也強調「完全理解台灣和中國是兩個不同的國家」，國家報也點出，老闆帕齊尼觸犯眾怒的原因，除了不當嘲笑顧客，「甚至把台灣顧客誤認為是中國人，眾所周知，兩國關係並不友好，最近還發生了緊張事件」；蔡允中則對市長的聲明和誠意表示感謝，還邀請德羅索訪問台灣駐羅馬的代表處。