台人遭詐累計損2.48億！小紅書遭禁 數發部回應了

內政部刑事局今（4日）宣布，將對社群平台「小紅書」實施管制措施，暫定期間1年。自去年以來，小紅書涉及的詐騙案件已造成累計財損約2億4768萬元。對此，數位發展部表示，待內政部正式送達處分後，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將協助執行相關作業。

內政部刑事局今於記者會宣布，社群平台「小紅書」在台擁有超過300萬用戶。據統計，該平台自去年以來涉及1706件詐騙案件，累計財損龐大，國家安全局資安檢測15項指標全數未通過，政府認定其已成為高度涉詐與資安風險來源。

內政部指出，今年10月曾透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」改善，但業者未回應，甚至拒絕提供資料，導致偵辦詐騙與協助受害者求償困難，形成法律真空。

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。刑事局強調，其他國際平台如Meta、Google、LINE、TikTok均已遵循我國法令設置法律代表人並配合執法，示範共同打擊詐騙的態度，其他在台服務平台同樣應遵守台灣法律。

數位發展部晚間表示，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已要求網際網路接取服務提供者（IASP）對小紅書等平台停止域名解析，TWNIC也將依指示，透過DNS RPZ自律機制協助落實管制。數位發展部也指出，由於內政部的正式處分尚未送達，需待收到處分內容後才能確定具體影響範圍與時間。

