台人遭詐 日均2億！「小紅書2年2億」掀熱議：打臉綠營

內政部以防詐為由禁小紅書，但數據直指小紅書並非社群APP詐騙中的大宗。（示意圖／Shutterstock／達志）

內政部近日以打詐為由禁小紅書，引發爭議。但警政署刑事警察局今(11日)公布165打詐儀錶板最新統計，11月全國日均受理詐案件數452件、財損金額近2億元。對比小紅書2年詐騙金額2億多元，網友嘲諷「小紅書禁掉之後應該要歸0了吧」、「這樣打民進黨的臉對嗎？」

根據《青年日報》報導，刑事局長周幼偉11日指出，據165打詐儀錶板最新統計資料顯示，今年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損為新台幣1億9970萬元；相較去年同期的607件、4億2253萬餘元要分別下降26％、53％。根據刑事局統計顯示，今年11月受理詐欺案件數手法前3名，分別為「網路購物詐騙（29.9％）」，其次是「假投資詐騙（12.93％）」及「假交友投資詐財詐騙（9.01％）」；若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，佔比高達42.13％；其次是假交友投資詐騙，佔22.79％；最後是假檢警詐騙，佔10.84％。

廣告 廣告

英媒《BBC中文》近日報導則提到，據台灣警政署統計，小紅書在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元（約美元424萬元；人民幣3000萬元）；今年1至11月有756件、總財損達新台幣1億1477萬餘元（約美元367萬元；人民幣2600萬元）。

網友直呼「聽說小紅書兩年詐騙金額也是兩億」、「好哦！禁小紅書，我有做事，別吵」、「黨的業績每天都有兩億」、「大詐騙大成功，民主產業鏈」、「財富重新分配」、「沒有小紅書，之後一定都沒有了，好安心」、「Threads詐騙文真的爆炸多」、「小紅書禁掉之後應該要歸0了吧」、「小紅書應該是業績太差被踢出去了」、「還不禁臉書、IG跟LINE嗎」、「塔綠班就是最大詐騙集團」、「詐團這樣打民進黨的臉對嗎？」

【看原文連結】