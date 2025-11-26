台人阿布達比轉機被帶走「下落不明」！觀光署回應了

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。陳品佑攝



雲林一對陳姓夫妻於11月23日從桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出國旅遊，原定經阿布達比轉機前往伊斯坦堡展開16天的中東行程，卻在轉機過程中發生離奇事件。陳姓男子在登機閘口準備前往機艙時，突然遭約5名疑似武裝警力的執法人員帶走，至今已失聯三至四天，家屬焦急尋求協助。

陳姓男子的兒子於26日凌晨在PTT發文求助表示，母親因語言不通，當下向登機櫃台與地勤詢問皆得到「不清楚」、「不知道」等回覆，無法得知陳男被帶走的原因或去向，因旅行團已在伊斯坦堡等待，陳母只好先行搭機前往會合，再尋求協助。

廣告 廣告

家屬透露，事件發生後多次向台灣外交部駐杜拜辦事處反映，但得到的回覆僅為「與阿布達比無正式往來管道，需自行致電駐杜拜領事館」，連日詢問仍無任何進展。家屬也試著向中國大使館詢問，但中方表示陳男以台灣護照入境，程序複雜，建議直接聯繫阿布達比外交單位；寄信多日依然沒有回覆。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，若旅客在機場管制區遭持槍人員帶走，通常意味當地執法機關介入；因涉及偵查程序，當地單位往往不會向家屬說明原因或下落，只能盡快透過駐外單位尋求法律協助，並聘請當地律師處理，「找外交部他也只能夠幫你找律師，因為必須要尊重當地的司法，這個是每一個國家的情況都是如此。」

觀光署今表示，迄今未接獲旅行社通報旅客遭帶走之情事，經詢駐杜拜台北商務辦事處，亦未接獲旅行社通報相關訊息。陳男家屬目前正準備尋求國際移民組織（IOM）協助，希望能盡快釐清他的下落。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝