台人需用台胞證赴中是不對等 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台人

民進黨立委王世堅過去質詢時的金句被中國網友改編成歌曲〈沒出息〉後，紅遍兩岸，不過最近網路上開始流傳王世堅低調到中國的消息，他立刻否認，強調自己一直都在台灣，如果要去中國，也要等到不需要台胞證、能使用中華民國護照入境中國才有可能，而自己也會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。

王世堅昨（22）日發文痛批，近日有不肖人士利用AI影片偽造自己的聲音，聲稱他前往中國大陸，他嚴正澄清：「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃」，也請大家別被欺騙。而今（23）日出席活動被問到此事，他再度怒轟偽造影片很惡劣。

廣告 廣告

王世堅表示，他有自己的政治態度立場和理想，反對中國所期望的兩岸之間無來由、一方順從式的朝貢，他認為台灣跟中國交流必須要是公平的，不能一味用地方朝貢式像中國低頭，也不能讓中國刀子掐在台灣脖子，被逼迫交流，像是解放軍機軍艦環繞臺灣，這就是恫嚇、這就是一種刀。

王世堅還說自己有一個堅持，那就是「不接受台灣人要申請台胞證才能到中國」，強調「要我王世堅以我所不接受的這方式申請臺胞證，這種是絕對不可能的事情」，等中國願意開放台灣人持中華民國護照去大陸，才可能考慮到中國去，他也放話，「我王世堅會是最後一個踏上中國的台灣人！」

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

中國用民船組「影子海軍」演練奪台！路透：規模恐超過諾曼地登陸

秀總統級親餵！賴清德挺日午餐吃壽司 大展「台日友好」精神

習近平指示2027具侵台能力 林佳龍：我國應做好自我防衛