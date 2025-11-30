台人「出國拿出1物」驚呆外國人！被狂問在哪買 過來人全笑了：只有台灣有賣

（記者洪承恩／綜合報導）台灣人出國最顯眼的小物，竟然不是珍奶、夜市，而是「飲料提袋（環保杯套）」！多名網友分享，只要在國外拿出杯套，當地人立刻眼睛發亮，狂問「這在哪裡買？」甚至有人靠杯套做到國民外交，讓這個看似普通的小配件成了台灣旅遊新亮點。

有網友在Threads分享，自己到歐洲旅遊時使用飲料杯套，結果立刻被路人包圍詢問來源，才驚覺似乎只有台灣人習慣用這種提袋。帖子一出，引來大批網友認證：「全世界只有台灣有杯套」、「韓國人看到直接知道你是台灣人」、「杯套根本台灣最強發明」。

示意圖／許多台人分享，只要在國外拿出環保杯套，都能讓外國人眼前一亮，詢問是在哪購買的，無疑是另類的台灣之光。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少人分享相同經驗，有人去日本，被服飾店店員一眼認出台灣人，只因手上提著杯套；也有人在美國街頭喝咖啡，被當地媽媽衝上來問哪裡能買；到峇里島星巴克、澳洲、英國、上海等地使用杯套時，也都收穫滿滿驚呼與稱讚，讓許多網友笑說，「在國外拿出杯套，整個人就直接變成台灣代表」。

之所以形成這種「文化特徵」，有網友指出，手搖飲文化在台灣盛行，加上許多民眾為了方便與環保開始自備杯套，使得杯套在生活中變成標配。但在歐美國家，多半以內用咖啡為主，很少看到路上有人拎著飲料走，杯套自然顯得特別稀奇。

討論中也有人提到，杯套甚至成為送外國朋友的熱門小禮物，不少人曾在國外遇到稱讚後乾脆直接送給對方；也有人笑稱，「下次要去歐洲市集前，先多帶幾個，國民外交超好用。」甚至有網友建議，未來國際賽事乾脆用「台灣黑熊杯套」、「珍奶杯套」當贈品，肯定能瞬間圈粉。

