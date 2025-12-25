台人「寫字、吃菜、拜神」全中國的？鄭麗文被嗆爆

政治中心／李汶臻報導

鄭麗文2025年11月1日正式接任黨主席一職，成為繼洪秀柱之後，國民黨史上第二位女黨魁。但她卻連番爆出「驚句」，先前接受外媒《德國之聲》專訪鬧出國際笑話，脫口一句「普丁不是獨裁者」引發各界熱議。過去強調「我們都是中國人」的鄭麗文，12月22日赴東吳大學外雙溪校區演講再冒爭議語錄。她宣稱台灣人「寫中國字、吃中國菜、拜中國神」，所以當然是「中國人」；對此，媒體人詹凌瑀在臉書列出三大點，秒KO鄭麗文的超鬼邏輯。

國民黨主席鄭麗文近期爭議連發，過去一句「我是中國人」讓她登上微博熱搜，更被中國網友封為「統一女神」。而她與中共的真實關係引發各界質疑之際，她當選後脫口一句「當然要見」中國國家主席習近平，以及參加追悼共諜活動等舉動，都讓她捲入中共疑雲，連帶國民黨也遭砲轟「全黨搶著當中共代言人」。

鄭麗文（右）先前被問及是否會赴中與習近平（左）見面，回應稱「當然要」引發熱議。（圖／民視新聞、翻攝自微博）





鄭麗文22日赴東吳大學外雙溪校區演講，頻傳爭議。她不僅開罵在場學生的提問「不夠格」，甚至還當眾嗆聲東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，引發外界譁然。當天陳方隅副教授提問鄭麗文有關「中國人」相關概念之論述，鄭麗文表示「我是中國人，我從來沒有否認」，之後更強調，「我們出生到現在，看的、寫的是中國字，講的是中國話，我拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟裡拜拜的都是中國神，這些都在我們生活的細節中」。

國民黨主席鄭麗文22日在東吳大學政治系演講，開罵學生、嗆副教授「太沒大腦」惹議。（圖／民視新聞）





對於鄭麗文堅稱「我們是中國人」的鬼邏輯，媒體人詹凌瑀在臉書以「吃中國菜就是中國人？」為題發文質疑鄭麗文，這種將文化源流強行綁定政治歸屬的論述，邏輯完全不通。接著列出「美國人講英語，難道是英國人？」、「新加坡就是最好的反證」以及「生活習慣不等於政治效忠」三大論點反嗆鄭麗文，其中特別點出「新加坡華人同樣拿筷子、過農曆年、拜祖先」，但若照鄭麗文的標準，新加坡豈不也成了中國的一部分？

詹凌瑀質疑鄭麗文試圖以「神主牌」和「筷子」喚起傳統情感連結，但卻忽略現代國家的核心在於公民意識。詹凌瑀強調，真正決定「我們是誰」的，是共同認同的價值「民主、法治與人權」，以及想建立什麼樣的國家，而非飲食習慣或祖先出身。

鄭麗文硬拗「我們是中國人」邏輯超鬼，媒體人詹凌瑀拋3句洗臉她。（圖／翻攝自臉書@詹凌瑀）





貼文曝光後湧入大批網友留言：「笑死人了，以她的邏輯全世界華人都是中國人」、「先不管他講什麼，講話的口氣聽起來讓人很不舒服，一副我就是老大」、「想要當中國人就快過去，廢話連篇」、「吃壽司變日本人？吃泡菜變韓國人？鬼扯什麼啦你」、「新加坡有講中文也寫簡體字，算中國的嗎？」。

原文出處：鄭麗文硬拗「我們是中國人」邏輯超鬼！她拋3句秒KO「最好反證」曝光

