台人「放鳥日籍司機」引眾怒！四叉貓：高雄便當店老闆

昨（1日）傳出台灣人在國外丟臉事件！傳出有台灣人前往日本北海道旅遊時，竟放鳥接機的司機，害司機在雪地白等2小時，事件曝光後，就連台灣網友也看不下去痛批「到底是誰這麼丟臉？」，對此，網紅「四叉貓」揪出放鳥的台灣人真實身分，疑似是在高雄開便當店的業主，網友推測便當店老闆棄單原因，可能是擔心趕不上巴士，預約接機計程車讓司機淪為「備胎」。

台人放鳥日籍司機「白等2小時」引眾怒！四叉貓揪身分：高雄便當店老闆

日本全境包車旅遊服務的業者指出，有台灣旅客放鳥司機還將對方封鎖。（示意圖／翻攝自X）

一名經營日本全境包車旅遊服務的業者在社群平台發文表示，有台灣旅客事先預訂機場接送服務，並詢問上車地點後，也告知對方當日交通狀況，再由負責司機通知。沒想到當天負責接送的司機告知旅客「到達大廳見面」，多次耐心傳訊息提醒旅客注意事項，卻遲遲等不到回應，就讓司機在機場白等2小時，打電話給對方，還遭到封鎖。原PO無奈表示「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴我們都可以取消的，司機在機場等了2個小時，打電話才發現被拉進黑名單」。

台人放鳥日籍司機「白等2小時」引眾怒！四叉貓揪身分：高雄便當店老闆

網紅四叉貓發揮肉搜技巧，找到對方可能是高雄便當店業主。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，引發大批台灣網友不滿痛批，「四叉貓」也發揮肉搜專長，只用5分鐘就找到這名放鳥的台灣旅客真實身分，疑似是在高雄開便當店，還找到對方的臉書帳號，網友紛紛湧入該便當店的Google評論區洗版。「對不起，這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「他的Line、社群媒體資訊除了鎖住，還變更的很迅速，而且他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊」，有人推測這名放鳥台人背後動機，「感覺上他是擔心沒趕上較為便宜的巴士，所以預定了接機當備胎」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。

