台人「球黴菌」感染3年暴增12倍！台大研究：多是半導體人
台積電美國設廠持續擴大，掀起外派潮，而一種過去台灣相當罕見的境外移入傳染病「球黴菌症」，3年內卻暴增12例，且所有病例都曾旅居美國亞利桑那州及加州，其中8人是半導體人員，與台灣半導體產業擴廠的時間、地點高度重疊。
台灣2000-2021年只1例境外移入
國內球黴菌症個案快速成長！台大醫院與疾管署去年8月曾召開記者會示警，台灣在2000至2021年間僅發生1例境外移入，但2022至2024年突快速累計達13例。提醒民眾若前往美國西部或南部，包括工作、旅居、旅遊等都應當心。
3年暴增12例，8人從事半導體產業
而台大醫院1/8發表於《台灣醫誌》（JFMA）的研究，回溯分析發現，2022至2024年突然暴增的12例球黴菌感染案例，其中6人是半導體外派工程師與相關人員，2人是家屬， 8人都是青壯年族群，最年長56歲，最年輕28歲，確診前曾赴美國亞利桑那州、加州等地，時間點也與國內半導體業赴美設廠有高度相關。
球黴菌喜歡沙漠環境 美國年通報2萬例
台大醫院感染科醫師胡婉妍指出，球黴菌喜歡乾燥沙漠環境，主要流行於美國西南部、墨西哥及中南美洲，又稱為「溪谷熱」（Valley Fever），美國每年約通報2萬例，實際數字可能更高。球黴菌不會人傳人，多數沒有症狀，少數會出現咳嗽、發燒等感冒樣症狀，免疫力差的人可能擴散到皮膚、骨骼甚至腦部。
臨床症狀與一般感冒或肺炎相似
臨床觀察顯示，約4成感染者會在暴露後1至4周內出現症狀，包括咳嗽、胸悶、呼吸不適、疲倦、頭痛或肌肉痠痛，表現與一般感冒或肺炎相似，因此容易被忽略。多數免疫功能正常者，症狀可在數周內自行緩解，僅少數人需要使用抗黴菌藥物治療。
影像看起來像肺癌 診斷難度高
值得注意的是，台大醫院研究顯示，約7成患者在影像檢查中出現單顆或多顆肺結節，外觀與肺癌極為相似，難以單靠影像鑑別。部分個案甚至需透過胸腔鏡手術切除病灶，經病理檢驗後才確診為球黴菌感染造成的肉芽腫。統計顯示，多數案例在手術前並未被正確診斷，凸顯球黴菌症在台灣的辨識難度。
這份研究並指出，相較於同時期日本、中國各為6例的通報數，台灣這一波通報個案是目前亞洲人數最多，特徵是短時期內病例數急速增加，且時間點正好與台灣半導體產業赴亞利桑那擴廠相符，顯示產業人才的移動可能造成傳染病的變化。
