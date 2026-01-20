台付 5000 億美金「頭期款」？盧特尼克證實：不建廠恐面臨 100% 稅率

國際中心／程正邦報導

隨台美達成新一輪關稅協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受 CNBC 專訪，揭露協議背後的驚人數字與戰略意圖。他直言，台灣已承諾總計 5000 億美元的初期投資，作為將半導體供應鏈移轉至美國的「頭期款」，並明確表示，在當前的地緣政治壓力下，台灣必須讓總統川普（Donald Trump）感到滿意。

盧特尼克（左）近日受訪，大爆川普（右）如何逼台積電擴大赴美投資內幕。（翻攝X／@howardlutnick）

5000 億美金的組成：直接投資與信用保證

盧特尼克在專訪中詳細拆解了這筆首期投資巨額資金的來源。台灣方面的承諾包含兩大支柱：

* 企業直接投資（2500 億美元）：由半導體領頭羊與相關供應鏈企業直接在美設廠與研發。

* 政府融資支持（2500 億美元）：台灣政府將透過信用保證方式，支持金融機構提供高額授信，確保供應鏈廠商有足夠資金在美扎根。

盧特尼克強調，這筆資金旨在美國境內打造世界級的半導體產業園區，達成晶片供應的「自給自足」，避免依賴距離 9000 英里遠的東亞地區（台灣）。

賴清德回應台美對等關稅15%，透露「在談判時候都過美國時間，今天清晨其實我們都沒有睡覺」。（圖／翻攝畫面）

台灣的對等代價：關稅由 20% 降至 15%

針對台灣獲得的實質利益，盧特尼克證實，台灣出口至美國的對等關稅將從 20% 下調至 15%。開放項目：包括飛機零件、學名藥等美國具競爭力且樂意開放的領域。若台灣企業承諾在美建廠，建廠期間將享有零關稅優惠。

不過盧特尼克亦發出「極端稅率威脅」的強硬警告，若企業拒絕配合產能移轉，未來恐面臨高達 100% 的懲罰性關稅。

台積電16日舉辦法說會激勵股市，站穩3萬點大關。（圖／台積電提供）

戰略目標：川普任內移轉 40% 生產量

這項協議的核心目標，是在川普本屆任期內，將台灣整體供應鏈生產量的 40% 移轉至美國本土。盧特尼克不諱言，這與保護台灣的安全掛鉤，「台灣必須讓川普總統高興」，因為在中國威脅下，川普的個人意志是保護台灣免於衝突的關鍵要素。

市場分析師指出，這項協議顯示台美關係已進入「實質利益交換」的新階段。台灣透過釋出關鍵產能與巨額資本，換取美國的防衛承諾與較低的經貿壁壘。

