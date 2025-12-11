台以互動頻密！吳志中秘訪、以國會印太小組今年二度來台

外交部長林佳龍近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）。翻攝自林佳龍臉書



台灣與以色列互訪頻密，路透社獨家報導，外交部次長吳志中近期秘訪以色列，而外交部長林佳龍今（12/11）日則在社群媒體分享，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal），這已經是他今（2025）年二度訪台。

路透社獨家報導，吳志中近期秘訪以色列，外交部對此回應，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作，但有關吳志中是否訪問以色列，外交部沒有評論。

消息傳出的同時，林佳龍在社群媒體分享，泰勒訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。林佳龍表示，在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結，台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為區域繁榮與安全貢獻心力。

林佳龍表示，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍也說明，台灣多年來透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

泰勒曾於5月率領跨黨派國會議員訪台，林佳龍指出，泰勒長期在以色列國會推動友台行動，也計畫在接下來的國際場合持續為台灣發聲。林佳龍表達感謝並指出，近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。

