台以交流升溫！路透社：外交部次長吳志中近期密訪以色列

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

外交部政務次長吳志中據傳近期曾密訪以色列！根據路透社獨家報導引述知情人士說法，吳志中在12月初曾秘密訪問以色列，但拜會人士與談論內容均未透露。報導指出，台灣正尋求與以色列進行防務合作。

外交部政務次長吳志中傳出近期密訪以色列。（圖／翻攝吳志中臉書）

路透社報導指出，由於此為敏感事務，相關消息人士要求匿名，並且不願透露與會成員以及雙方談論內容，包括雙方是否談到總統賴清德在國慶演說提及的多層防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。對於此消息，我國外交部也沒有評論，僅聲明台以兩國共享自由民主價值，將持續務實推動雙邊貿易、技術、文化等領域交流合作，並歡迎更多互利合作形式。至於以色列外交部對此則同樣沒有回應。

報導指出，相較於中國早在1988年起承認巴勒斯坦，台灣至今仍表示不打算承認巴勒斯坦國；並與以色列有較多合作、交流。

外交部次長吳志中先前曾於2016至2018年首度擔任外交部次長，接下來6年則派駐法國擔任台灣駐法代表，並在2024年回任次長。在駐法期間多次於公共場合、媒體為我國發聲，相當程度的提高台灣在國際的能見度；吳志中與前駐法代表呂慶龍皆為促進台法關係升溫的推手。

